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29 августа, источник: Спорт-Экспресс

Личка капитулировал до матча. Дерби «Спартак» — «Динамо» требует большего уважения

Константин Алексеев — о разгроме бело-голубых в Тушине.

Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

Принципиальное историческое дерби. «Спартак» — «Динамо». 25-я минута. 4:0. Знаете, что самое удивительное? Что попроси у меня назвать лучшего игрока, я бы разрывался между автором дубля Соболевым, неудержимым Зиньковским (гол+пас) и… динамовцем Лещуком. Не вытащи голкипер несколько сложнейших мячей, к середине первого тайма на табло горело бы 7:0.

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У «Спартака» получалось абсолютно все: проходили любые передачи, в створ летели все удары. Точно об отставке тренера этой команды говорили накануне дерби?! После двух поражений и печальной ничьи с «Ахматом» именно такая яркая победа — то, что доктор прописал Гильермо Абаскалю. Неистовый Соболев, реактивный Зиньковский, изящный Медина — футболисты группы атаки заслуживали только превосходных эпитетов. Здорово вписались «опальные» Пруцев и Литвинов, поднимая справедливый вопрос — а не их ли не хватало ранее? Плюс новичок Бабич «проставился» в «Спартаке» уже на 15-й минуте, играючи забив гол после штрафного.

На этом с хвалебными одами красно-белым закончим. Да, спартаковцы были мобилизованными и заряженными, они играли классно. Но давайте учитывать: соперник все сделал, чтобы «Спартак» чувствовал себя максимально вольготно. Бейте без сопротивления, подавайте без помех, убегайте один на один, творите, что хотите — пожалуйста, никаких проблем.

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Выбор состава Марцелом Личкой — катастрофа. Любой динамовский болельщик знает, что Смолов уже не может выполнять оборонительную работу. Что Лесовой и Гладышев никогда этим не отличались, а в нынешней форме — тем более. Что 34-летний Паршивлюк ни в коем случае не догонит Зиньковского. Что Кутицкий в центре обороны — это великий риск.

Появление каждого из них в отдельности в отлаженном командном механизме — нормальная история. Но когда таких полсостава — это не просто дисбаланс, а досрочная капитуляция. Кто-то должен обороняться, уметь и любить это, даже если ты всегда, как Личка, думаешь в первую очередь об атаке.

Чех решил пожертвовать кубковым матчем, бросив за борт весь резерв? Кто выплывет, тот выплывет, а главное — свежесть в следующем туре РПЛ основных сил? На групповой стадии шесть туров, успеем наверстать? Похоже, так.

С одной оговоркой. Важнейшей. Это дерби, Марцел! Это история взаимоотношений. Это уважение к болельщикам, в конце концов. Фанаты бело-голубых всегда повторяют команде: все простим, но «Спартак» вы должны обыграть. Вероятно, Личка этого не знал.

А ведь для баланса нужно было не так и много. На 27-й минуте с поля ушли Кутицкий и Гладышев, которому явно мешает гипс на сломанной руке, появились Маричаль и Нгамале, чего хватило, чтобы выровнять ход встречи. Оставшийся 70-минутный отрезок «Динамо» выиграло — 1:0. А итоговый счет, скажем, по угловым — 12:5 в пользу бело-голубых, что говорит о приличном давлении гостей.

Но было уже поздно. Разгрома избежать не удалось.

Абаскаль же может выдохнуть — безвыигрышная трехматчевая серия прервана, сторонники отставки притихнут. Хотя бы на время.

Спартак
4:1
Первый тайм: 4:0
Динамо
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