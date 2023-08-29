Новичок «Спартака» Бабич поделился впечатлениями от уровня чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новичок московского «Спартака» сербский защитник Срджан Бабич считает высоким уровень футбола в российском чемпионате. Об этом Бабич рассказал журналистам.

Во вторник Бабич провел первый матч за «Спартак» и забил гол в игре третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с «Динамо» (4:1).

«Впечатления о чемпионате России хорошие. Уровень достаточно высокий, я даже удивлен этому в хорошем смысле, — отметил Бабич. — “Динамо” старалось играть в скоростной футбол, во втором тайме показав хорошую игру. Мой гол — наигранная комбинация, мы отрабатывали на тренировке».

Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии». 19 августа испанский «Реал Сосьедад» объявил о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо». Захарян дебютировал в матче третьего тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», выйдя на замену на 75-й минуте.

«Я думаю, что это отличная возможность для Захаряна. Он растет последние четыре-пять лет. Захарян должен там играть. Еще он будет играть в Лиге чемпионов», — сказал Бабич.