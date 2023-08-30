«Ростов» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд

Матч пройдёт на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

После двух туров в групповом этапе Кубка России «Локомотив» лидирует в группе B, в которой также находятся екатеринбургский «Урал», казанский «Рубин» и «Ростов». Команда из Москвы ранее обыграла «Урал» со счётом 2:1 и «Рубин» со счётом 1:0. Клуб из Ростова победил «Рубин» (1:0) и уступил «Уралу» (0:1).