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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 30 августа, состоится встреча группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и московским «Локомотивом».

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Медведев, Прохин, Чернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

«Локомотив»: Гильерме, Митай, Фассон, Кузьмичёв, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Желалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.

После двух туров в групповом этапе Кубка России «Локомотив» лидирует в группе B, в которой также находятся екатеринбургский «Урал», казанский «Рубин» и «Ростов». Команда из Москвы ранее обыграла «Урал» со счётом 2:1 и «Рубин» со счётом 1:0. Клуб из Ростова победил «Рубин» (1:0) и уступил «Уралу» (0:1).

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