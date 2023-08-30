ЦСКА по пенальти обыграл «Сочи» в матче Кубка России по футболу

ТАСС, 30 августа. Московский ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» в матче третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Фишт».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти армейцы оказались сильнее со счетом 5:4.

Ворота ЦСКА впервые с 5 августа защищал Игорь Акинфеев. Капитан армейцев пропустил четыре матча в разных турнирах из-за повреждения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253503&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче группы А во вторник «Оренбург» в гостях со счетом 1:0 обыграл воронежский «Факел». В турнирной таблице «Оренбург» занимает первое место (6 очков), далее идут ЦСКА (5), «Сочи» (4) и «Факел» (3).

В четвертом туре ЦСКА 20 сентября примет «Сочи». «Оренбург» 21 сентября на своем поле сыграет с «Факелом».

О Кубке России

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами первого тура группового этапа «пути РПЛ». По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в «плей-офф пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в «плей-офф пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов». Команды из «плей-офф пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.