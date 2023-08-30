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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Один из лидеров РПЛ повержен в Грозном. Ромащенко меняет «Ахмат» на глазах

У хозяев — первая победа в Кубке России, у «Крыльев» — по-прежнему 0 очков!

Ахмат
Крылья СоветовКубок России: результаты и календарь
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Источник: VK.COM/AKHMATGROZNY

«Ахмат» и «Крылья Советов» оказались аутсайдерами своей группы по итогам двух туров соответствующего этапа Фонбет Кубка России. Оба клуба уступили во встречах с «Балтикой» и «Зенитом». Набрать первые очки грозненцы или самарцы могли в очном матче. Турнирная таблица РПЛ намекала, что «Крылья» — фаворит. Но «Ахмат» после смены главного тренера с Сергея Ташуева на Мирослава Ромащенко воспрял духом. Грозненцы разгромили «Оренбург», а затем отобрали очки в Москве у «Спартака». Плюс ко всему встреча Кубка проходила в Грозном.

«Ахмат» вышел на поле почти основой, а вот Осинькин провёл солидную ротацию в сравнении с РПЛ. Несмотря на это, игра выглядела драйвовой. С первых минут команды действовали активно, правда, первый действительно опасный момент возник лишь на 30-й минуте. Тогда полузащитник «Крыльев» Максим Витюгов навесил на дальнюю штангу, а форвард Владислав Шитов попытался грудью отправить мяч в ворота.

Голкипер «Ахмата» Опарин спас, остановив мяч на ленточке. Но арбитр Павел Шадыханов всё равно зафиксировал офсайд. Через пару минут защитник самарцев Матео Барач нанёс плотный удар со штрафного, а ещё позже уже атаковал «Ахмат». Мяч в штрафной «Крыльев» отскочил к Камило после удара Дивановича, но бразилец не подстроился и пробежал мимо. А мог открывать счёт!

В общем, моментов хватало. Первый тайм не мог закончиться со счётом 0:0. Но на 44-й минуте Мохамед Конате всё же забил. 17-летний полузащитник «Крыльев» Иван Бобёр (сын того самого Антона Бобра) ошибся, мяч перехватили хозяева, последовал пас на Конате, который переиграл Богдана Овсянникова. Забавно, что форвард «Ахмата» побежал праздновать к пустой трибуне, а в итоге отбил пятюню местным болбоям.

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Несмотря на преимущество во владении (59% — 41%), «Крылья» ушли на перерыв, отставая в счёте. Но на свой гол они также наиграли. И забили его почти сразу после перерыва.

На 51-й минуте самарцы заработали штрафной: Тодорович сфолил на Костанце в метрах 30 от ворот «Ахмата». Стандарт вызвался исполнить Гленн Бейл. И как вышло! Голландец зарядил по воротам Опарина и с бильярдной точностью попал в створ. А затем побежал праздновать с резервным вратарём «Крыльев» Евгением Фроловым.

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Но уже через пару минут «Ахмат» вернул преимущество. После подачи Светослава Ковачева в штрафную точный удар в правый угол головой нанёс Ясмин Челикович. Боснийский защитник эмоционально отреагировал на забитый мяч, который стал для него первым в России.

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После забитого гола «Ахмат» не ушёл в глубокую оборону. Да, «Крылья» чуть активнее атаковали, но вышедшие на замену у грозненцев Бернард Бериша и Иван Олейников создавали напряжение самарской обороне. Команды не так часто именно били по воротам, но довести мяч до опасных зон у них получалось.

Ближе к концу матча «Ахмат» начал охранять счёт. Ромащенко выпустил несколько оборонительных футболистов + грозненцы не форсировали атаки. «Крылья» пытались отыграться и перевести игру в серию пенальти, но не вышло. А вот Олейников в самом конце убежал в контратаку, перекинул Овсянникова и забил третий гол «Ахмата», окончательно сняв вопрос о победителе.

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«Ахмат» набрал три очка в группе и чуть приблизился к «Балтике» и «Зениту». В следующем туре команда Ромащенко примет дома чемпиона, а «Крылья» отправятся в Калининград. И тем, и другим необходимо набирать очки, чтобы зацепиться за плей-офф. Для самарцев потеря очков с «Балтикой» будет означать серьёзное сокращение шансов на выход из группы (даже с учётом, что выходят три команды). По качеству футбола «Крылья» не заслуживают оставаться без очков. Но и «Ахмат» испытывает моральный подъём после прихода Ромащенко. Тем интереснее наблюдать за решающими турами группового этапа.

Ахмат
3:1
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
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