«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России по футболу

Источник: ФК Ростов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 2:1 обыграл московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Забитыми мячами у «Ростова» отметились Егор Голенков (24-я минута) и Илья Вахания (37). В составе «Локомотива» отличился Максим Глушенков (71).

В другом матче третьего тура группы В 29 августа казанский «Рубин» со счетом 2:1 обыграл екатеринбургский «Урал». В турнирной таблице «Ростов» вышел на первое место с 6 очками. Далее идут «Локомотив» (6 очков), «Рубин» (3) и «Урал» (3).

В четвертом туре «Ростов» на выезде сыграет с «Рубином», «Локомотив» в гостях встретится «Уралом». Оба матча пройдут 20 сентября.

Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в «плей-офф пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в «плей-офф пути регионов».