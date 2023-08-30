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21:34 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Ростов
ЛокомотивКубок России: результаты и календарь
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Источник: ФК Ростов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 2:1 обыграл московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Забитыми мячами у «Ростова» отметились Егор Голенков (24-я минута) и Илья Вахания (37). В составе «Локомотива» отличился Максим Глушенков (71).

В другом матче третьего тура группы В 29 августа казанский «Рубин» со счетом 2:1 обыграл екатеринбургский «Урал». В турнирной таблице «Ростов» вышел на первое место с 6 очками. Далее идут «Локомотив» (6 очков), «Рубин» (3) и «Урал» (3).

В четвертом туре «Ростов» на выезде сыграет с «Рубином», «Локомотив» в гостях встретится «Уралом». Оба матча пройдут 20 сентября.

Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в «плей-офф пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в «плей-офф пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов». Команды из «плей-офф пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
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