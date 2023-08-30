Галактионов заявил, что футболист уровня Дзюбы необходим «Локомотиву»

«Артем Дзюба по решению тренерского штаба тренируется в Москве и готовится к игре с “Балтикой”, он не выбыл, — сказал Галактионов. — Понятно, что игрок такого класса и уровня, как Дзюба, необходим команде, когда есть возможность, он делает очень много полезного в игре с точки зрения определенных взаимодействий. Из-под него наши быстрые молодые футболисты способны больше покрывать расстояние на быстрых ответных атаках. Нам на эту позицию по антропометрии нужен игрок, который может быть полезен и Артема заменять. Когда его по разным причинам нет, у нас выходит легковесный нападающий, стиль игры немного видоизменяется. Нам бы хотелось, чтобы определенные принципы игры сохранялись по ходу матча, команда не шарахалась, есть игрок на поле или нет».