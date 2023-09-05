Футбол на краю земли. В Мурманской области прошел матч Кубка России

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БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Матч третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу между кировским «Динамо» и московским клубом Медиалиги 2Drots прошел в понедельник в Белокаменке (Мурманская область). Встреча ознаменовалась не только уверенной победой столичной команды со счетом 2:0, но и необычным местом проведения — искусственное футбольное поле обустроили на 16 м ниже уровня моря — на дне дока Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, в котором сооружают огромные модульные платформы для сжижения газа.

Когда платформа готова, в док пускают воду и буксиры доставляют исполинскую конструкцию к месту службы. В июле из дока был отправлен очередной модуль платформы. Обычно цикл сборки конструкции составляет три года. Временем между отправкой готовой платформы и началом сооружения новой и решили воспользоваться для проведения уникального матча. Между принятием решения о проведении встречи в этой локации до самой игры прошло 20 дней. За это время док осушили, очистили от ила и водорослей. Хоть площадь помещения и позволяет расположить в нем шесть футбольных полей, сооружено было одно, с искусственным газоном.

Помимо самого поля, в доке были обустроены раздевалки и трибуны на 150 человек. Также за игрой со стен дока наблюдали сотни сотрудников цехов. Поддержку получили обе команды, кричалки клубов слышались на всем протяжении матча. Часть болельщиков клубов прибыли в Мурманск на том же самолете, что и футболисты.

Полузащитник 2Drots Станислав Манаев на рейс в Мурманск опоздал и вынужден был лететь отдельно от команды. Поэтому, эффектно забив первый гол, футболист шутливо отпраздновал взятие ворот — лег на газон и сделал вид, что уснул.

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Болельщики «Динамо» громко гнали свою команду вперед, скандируя: «Побеждать! Побеждать». Однако и во втором тайме 2Drots атаковали опасней, а на 64-й минуте упрочили преимущество — отличился Годфред Клуцей.

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«Динамо» же не удалось воспользоваться возможностью сократить отставание в счете — Егор Поздняков не реализовал пенальти на 89-й минуте.

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Футболисты 2Drots отпраздновали историческую для себя победу с болельщиками — подбежали к трибуне и вместе со зрителями станцевали под песню «Фантазер» в исполнении Ярослава Евдокимова.

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Команды Медиалиги выступают в Кубке России с прошлого года, и впервые одной из них удалось попасть в четвертый раунд. Следующим соперником 2Drots станет одна из команд Мелбет — Первой лиги, однако один из основателей 2Drots Евгений Бабенко в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что футболисты клуба ментально готовы к такому вызову. «Мы готовились к матчу, понимали свои силы и возможности. Дмитрий Викторович (Кузнецов, главный тренер 2Drots — прим. ТАСС) вселял в нас уверенность, закладывал в нас фундамент победителей. Я считаю, что мы полностью переиграли соперников, — отметил он. — Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы пройти дальше». Кировское «Динамо» выступает в Леон — Второй лиге.

«Футбол сегодня выиграл»

На афише матча значилось «Футбол на краю света». Как отметил в беседе с ТАСС директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин, стратегией развития кубка страны является его «народность». «Она про народность, про Кубок России от края до края, она про нашу большую страну, про регионы про людей, мечты», — сказал он.

«По сути, сегодня мы презентовали программу “Футбол повсюду”, не хотели, чтобы это было просто лозунгом или баннером. Это должны быть яркие, красивые проекты, чтобы люди видели на практике, что это возможно, например, можно провести матч в доке на Баренцевом море», — отметил Терешин.

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«Футбол сегодня выиграл, потому что он перелистнул очень значимую страницу в истории», — сказал Терешин. По его словам, одна из главных проблем, с которыми сталкивается РФС в вопросах популяризации футбола, — обилие отвлекающих факторов. «Сейчас мир изменился, растет цифровое поколение, нам нужно с этим конкурировать, завлекать, находить форматы», — добавил собеседник агентства. О том, что сейчас для сохранения интереса к футболу у нового поколения нужно делать шоу, говорил журналистам и вице-президент РФС, заместитель председателя правления компании «Новатэк» Денис Соловьев. Он отметил, что к проведению игры в Мурманской области проявляли интересы и три клуба Российской премьер-лиги.