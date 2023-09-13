Вратарь «Уфы» отбил 3 пенальти и вывел команду в следующий раунд Кубка России

В Ульяновске местная «Волга» и «Уфа» сыграли вничью 0:0 в основное время, а в серии пенальти гости реализовали две попытки, тогда как хозяева не забили четыре: три удара отразил вратарь уфимцев Олег Баклов, один раз мяч попал в перекладину.

При этом в игре предыдущего раунда против новотроицкой «Носты» Баклов в серии 11-метровых ударов также отразил три удара. Таким образом, голкипер «Уфы» отбил шесть пенальти за два матча.