Текущие события
Футбол. Сборные
12.09
Шотландия
Англия
13
Футбол. Чемпионат Европы
12.09
Румыния
Косово
20
Футбол. Чемпионат Европы
12.09
Израиль
Беларусь
10
Футбол. Чемпионат Европы
12.09
Швейцария
Андорра
30
Футбол. Чемпионат Европы
12.09
Швеция
Австрия
13
Футбол. Сборные
12.09
Германия
Франция
21
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
19:30
Велес
Знамя Труда
П 1:4
11
19:00
Леон Сатурн
Химик-Август
П 3:1
00
18:30
Луки-Энергия
Динамо СПб
П 5:4
00
18:00
Динамо-Брянск
Калуга
П 5:4
00
17:15
Волга
Уфа
П 0:2
00
17:00
Ротор
Легион
30
17:00
Дружба М
СКА
П 3:4
11
16:30
Форте
Салют Белгород
П 4:3
11
Футбол. Кубок России. Все результаты
22:23 (мск), источник: Sport24

Вратарь «Уфы» отбил 3 пенальти и вывел команду в следующий раунд Кубка России

13 и 14 сентября проходят матчи 3-го раунда (1/64 финала) Пути регионов FONBET Кубка России.

УфаКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: fcufa.pro

В Ульяновске местная «Волга» и «Уфа» сыграли вничью 0:0 в основное время, а в серии пенальти гости реализовали две попытки, тогда как хозяева не забили четыре: три удара отразил вратарь уфимцев Олег Баклов, один раз мяч попал в перекладину.

При этом в игре предыдущего раунда против новотроицкой «Носты» Баклов в серии 11-метровых ударов также отразил три удара. Таким образом, голкипер «Уфы» отбил шесть пенальти за два матча.

В следующий раунд Пути регионов Кубка России вышел ростовский СКА, который в Майкопе победил местную «Дружбу» (1:1 в основное время, 4:3 по пенальти).

Волга
0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская спортсменка в платье с разрезами блеснула красотой на чужой свадьбе: «Модели Victoria's Secret отдыхают»
«Тебе о такой только мечтать». Русская красавица-акробатка, которую предавали так, что она не смогла простить
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь