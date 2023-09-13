Вратарь «Уфы» отбил 3 пенальти и вывел команду в следующий раунд Кубка России
13 и 14 сентября проходят матчи 3-го раунда (1/64 финала) Пути регионов FONBET Кубка России.
УфаКубок России: результаты и календарь
13 и 14 сентября проходят матчи 3-го раунда (1/64 финала) Пути регионов FONBET Кубка России.
В Ульяновске местная «Волга» и «Уфа» сыграли вничью 0:0 в основное время, а в серии пенальти гости реализовали две попытки, тогда как хозяева не забили четыре: три удара отразил вратарь уфимцев Олег Баклов, один раз мяч попал в перекладину.
При этом в игре предыдущего раунда против новотроицкой «Носты» Баклов в серии 11-метровых ударов также отразил три удара. Таким образом, голкипер «Уфы» отбил шесть пенальти за два матча.
В следующий раунд Пути регионов Кубка России вышел ростовский СКА, который в Майкопе победил местную «Дружбу» (1:1 в основное время, 4:3 по пенальти).