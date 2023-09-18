«Ей ехать на игры в Европе». Впервые в истории матч команд РПЛ обслужит женщина

34-летняя Вера Опейкина станет главным арбитром матча мужского Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов» — игра состоится 19 сентября. Она первая женщина, которая выступит в качестве основной судьи в матче команд РПЛ. Её ассистентами станут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов.

Футбол Кубок России 2023/2024 Группа C, 19.09.2023, 17:15 Балтика - Крылья Советов -

Игру, кстати, ни в коем случае не стоит считать проходной. Если у «Балтики» в кубке три победы из трёх (включая домашний триумф над «Зенитом»), то у «Крыльев» — тоже три из трёх, только три поражения. И фиаско в Калининграде может стать для самарцев фатальным. Особенно если «Ахмат» дома не проиграет «Зениту».

Но вернёмся к Вере Опейкиной. Неделей ранее стало известно, что она со своей бригадой получила назначение на международный матч между женскими командами. Это первое за полтора года назначение российских судей на турнир УЕФА. Опейкина обслужит сборные Армении и Казахстана во 2-м туре женской Лиге наций, этот турнир проводится впервые. Матч пройдёт почти сразу после игры в Кубке России — 26 сентября в Армавире.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, что назначение на международный матч способствовало выбору Опейкиной в качестве главной судьи между командами РПЛ в Кубке:

«Ей ехать на игры в Европе, надо готовиться. Посмотрим, как отработает. То, что она обслужит матч команд РПЛ — это уровень, обычно такие игры дают, чтобы посмотреть людей под матчи в РПЛ. Стараются посмотреть на талантливых арбитров, вот тут посмотрят на Опейкину». Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ

Для Опейкиной это не дебют в мужском Кубке России. 21 августа Вера отработала матч второго раунда Пути регионов между «Чертаново» и кировским «Динамо» во главе полностью женской бригады арбитров вместе с Екатериной Курочкиной и Еленой Собчук. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу кировской команды, судья показала пять жёлтых карточек. Единственный гол в той встрече забил Илья Юрченко в компенсированное время первого тайма.

Опейкина родом из Челябинска, она играла в мини-футбол. После завершения карьеры Вера работала в мини-футбольных командах, а затем стала арбитром. С 2009 года Опейкина работает в женском чемпионате России по футболу. Её дебют в мужском футболе случился ещё в 2019-м — на матче кубка ФНЛ между «Пюником» и «Краснодаром-2». С 2020 года Опейкина входит в рекомендательный список арбитров для работы на матчах РПЛ, у неё есть необходимая лицензия ФИФА как главного судьи и видеопомощника. С 2021 года Вера регулярно работает на матчах мужской Второй лиги, а в марте 2022 года Опейкина отработала матч «Рубина» и «Ростова» в РПЛ в качестве ассистента VAR.

Вера Опейкина — сертифицированный арбитр ФИФА. Она — одна из основных арбитров женского футбола России — Суперлиги и Кубка России. До этого Опейкина получала назначения на матчи юношеских, молодёжных и основных женских сборных, в том числе она обслужила несколько матчей квалификации Евро-2022. В июне этого года Опейкина была главной судьёй Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА — матча российских женских команд, на котором впервые использовалась система VAR. Так что назначение на игру Кубка, да ещё и на матчи с участием команд РПЛ — логичный шаг развития карьеры. В которой мы, конечно, желаем ей удачи!