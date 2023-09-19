«Динамо» по пенальти проиграло «Краснодару» в матче Кубка России

Основное время встречи группы D, прошедшей во вторник в Краснодаре, завершилось со счетом 1:1. У «Динамо» свой дебютный мяч забил новичок Бителло на 21-й минуте, хозяева ответили во втором тайме точным ударом Кади (69).

Обе команды набрали по пять очков после четырех матчей, но «Динамо» осталось на второй строчке в таблице квартета за счет преимущества в личных встречах над «Краснодаром». Лидирует московский «Спартак» (9 очков после трех матчей), последнюю строчку занимает «Нижний Новгород» (2 очка, 3 игры).