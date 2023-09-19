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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» по пенальти проиграло «Краснодару» в матче Кубка России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» в серии пенальти уступили «Краснодару» в матче 4-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи группы D, прошедшей во вторник в Краснодаре, завершилось со счетом 1:1. У «Динамо» свой дебютный мяч забил новичок Бителло на 21-й минуте, хозяева ответили во втором тайме точным ударом Кади (69).

В серии 11-метровых ударов точнее были футболисты «Краснодара» — 4:2.

Обе команды набрали по пять очков после четырех матчей, но «Динамо» осталось на второй строчке в таблице квартета за счет преимущества в личных встречах над «Краснодаром». Лидирует московский «Спартак» (9 очков после трех матчей), последнюю строчку занимает «Нижний Новгород» (2 очка, 3 игры).

Краснодар
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
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