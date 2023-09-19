Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Милан
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Янг Бойз
РБ Лейпциг
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Фейеноорд
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Антверпен
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер
Порту
Футбол. Кубок России
17:15
Балтика
Крылья Советов
12
Футбол. Кубок России
17:15
Пари Нижний Новгород
Спартак
03
Футбол. Кубок России
15:00
Краснодар
Динамо
П 4:2
11
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
17:15
Балтика
Крылья Советов
12
17:15
Пари Нижний Новгород
Спартак
03
15:00
Краснодар
Динамо
П 4:2
11
14.09
Амкар
Челябинск
10
13.09
Велес
Знамя Труда
П 1:4
11
13.09
Леон Сатурн
Химик-Август
П 3:1
00
13.09
Луки-Энергия
Динамо СПб
П 5:4
00
13.09
Динамо-Брянск
Калуга
П 5:4
00
Футбол. Кубок России. Все результаты
19:33 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» стал первым четвертьфиналистом «пути РПЛ» Кубка России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 32 189 зрителей.

Пари Нижний Новгород
СпартакКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: https://t.me/fcsmtg

Мячи забили Леон Классен (27-я минута), Кристофер Мартинс (90+2) и Квинси Промес (90+6).

«Спартак» одержал четвертую победу в четырех матчах Кубка России и с 12 очками занимает первое место в группе D. На второй строчке располагается московское «Динамо» (5 очков), далее идут «Краснодар» (5) и «Пари НН» (2). «Спартак» гарантировал первое место по итогам группового этапа «пути РПЛ».

В пятом туре «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо», «Пари НН» на выезде встретится с «Краснодаром». Матчи пройдут 4 октября.

В матче группы С самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. «Крылья Советов» одержали первую победу в Кубке России, «Балтика» потерпела первое поражение. В турнирной таблице группы С первое место занимает «Балтика» (9 очков; 4 игры), далее идут «Зенит» (6; 3), «Ахмат» (3; 3) и «Крылья Советов» (3; 4).

Главным арбитром встречи в Калининграде была Вера Опейкина. 11 сентября пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который пройдет 26 сентября.

О Кубке России

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в «плей-офф пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в «плей-офф пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ», за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов». Команды из «плей-офф пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является «Локомотив» (девять), по четыре раза трофей выигрывали «Спартак» и «Зенит», по одному — «Динамо», «Рубин», «Ростов», «Торпедо», «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»), «Тосно».

Пари Нижний Новгород
0:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тарасова: Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чем здесь американцы?
В "Реал Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь