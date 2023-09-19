«Спартак» стал первым четвертьфиналистом «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Источник: https://t.me/fcsmtg

Мячи забили Леон Классен (27-я минута), Кристофер Мартинс (90+2) и Квинси Промес (90+6).

«Спартак» одержал четвертую победу в четырех матчах Кубка России и с 12 очками занимает первое место в группе D. На второй строчке располагается московское «Динамо» (5 очков), далее идут «Краснодар» (5) и «Пари НН» (2). «Спартак» гарантировал первое место по итогам группового этапа «пути РПЛ».

В пятом туре «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо», «Пари НН» на выезде встретится с «Краснодаром». Матчи пройдут 4 октября.

В матче группы С самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. «Крылья Советов» одержали первую победу в Кубке России, «Балтика» потерпела первое поражение. В турнирной таблице группы С первое место занимает «Балтика» (9 очков; 4 игры), далее идут «Зенит» (6; 3), «Ахмат» (3; 3) и «Крылья Советов» (3; 4).

Главным арбитром встречи в Калининграде была Вера Опейкина. 11 сентября пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который пройдет 26 сентября.

О Кубке России

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в «плей-офф пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в «плей-офф пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в «плей-офф пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ», за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов». Команды из «плей-офф пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.