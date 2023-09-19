«Крылья Советов» одержали первую победу в Кубке, переиграв «Балтику»

В конце первого тайма, на 38-й минуте, форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский вывел свою команду вперёд, забив первый гол с начала сезона во всех турнирах. После перерыва, на 56-й минуте, полузащитник гостей Амар Рахманович воспользовался грубой ошибкой обороны хозяев и удвоил преимущество самарской команды. Под занавес встречи Артур Галоян точно исполнил пенальти и сократил отставания в счёте, но на большее у хозяев не осталось времени.