Юран: «Пари НН» обратится в ЭСК. На 10-й минуте Александрову попали с кулака!

На 27-й минуте защитник красно-белых Леон Классен вывел свою команду вперёд. В начале второго тайма отличился хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин. Однако его гол был отменён из-за фола товарища по команде — Эдгара Севикяна. В самой концовке игры точку в матче поставили хавбек московской команды Кристофер Мартинс Перейра и форвард Квинси Промес — 3:0.