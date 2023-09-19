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20:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Юран: «Пари НН» обратится в ЭСК. На 10-й минуте Александрову попали с кулака!

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию по итогам матча со «Спартаком».

Пари Нижний Новгород
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Источник: Чемпионат.com

«Будем обращаться в ЭСК, однозначно. На 10-й минуте Александрову попали с кулака. Посмотрите!» — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 19 сентября, состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». «Спартак» одержал разгромную победу — 3:0.

На 27-й минуте защитник красно-белых Леон Классен вывел свою команду вперёд. В начале второго тайма отличился хавбек «Пари НН» Александр Трошечкин. Однако его гол был отменён из-за фола товарища по команде — Эдгара Севикяна. В самой концовке игры точку в матче поставили хавбек московской команды Кристофер Мартинс Перейра и форвард Квинси Промес — 3:0.

Пари Нижний Новгород
0:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
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