«Спартак» — лучшая команда в Кубке России! Но у Абаскаля остался один нападающий

Источник: ТАБЛИЦЫ ГРУПП КУБКА РОССИИ

«Спартак» одержал четвёртую победу в четырёх турах Кубка России и досрочно вышел в плей-офф с первого места в группе. Матч в Нижнем Новгороде собрал 32 тысячи болельщиков!

Гильермо Абаскаль поменял всех 11 игроков основы по сравнению с матчем с «Сочи» в РПЛ. Красно-белые фактически решили задачу выхода в плей-офф Кубка России, одержав три победы в трёх турах группового этапа, так что результат не давил на испанского тренера и его команду. Хотелось, чтобы «Спартак» и «Пари НН» выдали такой же яркий матч, как в Москве, где красно-белые выиграли с хоккейным счётом 5:4, но быстро стало понятно, что эта встреча вряд ли получится результативной. Игра была осторожной, с большим количеством борьбы и передач поперёк и назад. Гости владели мячом и территориальным преимуществом, а хозяева рассчитывали на контрвыпады и скорость своей пары форвардов Севикян — Зе Турбо (герой прошедших выходных экс-спартаковец Кутателадзе остался на скамейке запасных).

Если не считать двух неудачных попыток пробить, когда заблокированный мяч даже не долетал до ворот, то первого удара пришлось ждать до 27-й минуты. Но этим ударом «Спартак» и забил. Команда Абаскаля, игравшая в Нижнем Новгороде по схеме 4−2−3−1, организовала быструю атаку, развернула её справа налево, а Стоцкий стал невольным автором голевой передачи на Классена. Левый защитник подхватил отскочивший от соперника мяч и отправил его под перекладину. Вратарь Ботнарь, очевидно, мог бы сыграть получше — не выручил.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253694&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Пари НН» до перерыва запомнился в атаке разве что потенциально опасными стандартами и двумя эпизодами, когда команда Сергея Юрана просила пенальти. В первом случае Александров получил рукой по лицу от Чернова и долго лежал на газоне. Удивило, что судья не назначил 11-метровый. С другой стороны, три года назад в Кубке России был эпизод, когда спартаковец Соболев в полуфинале получил рукой по лицу от Барриоса из «Зенита», и тогда арбитры тоже не поставили пенальти,. Значит, какая-то последовательность есть. Потом в штрафной красно-белых упал Зе Турбо — его по затылку ударил Умяров. Но, кажется, секундой ранее в нападении сфолил Трошечкин, поэтому момент не тянул на 11-метровый.

Первый удар в створ «Пари НН» нанёс только в начале второго тайма. И тоже забил! Недостаточно опасный до того лидер нижегородцев Севикян поучаствовал в атаке, которая завершилась попаданием Карапузова в штангу и добиванием Трошечкина. Судья Буланов засчитал гол, однако после подсказки ассистентов на VAR отменил его. Тут арбитр точно принял верное решение, так как повтор показал, что Севикян сфолил на Умярове. Наиль здорово доработал эпизод, успев к мячу раньше Эдгара, и будущий новичок сборной Армении неумышленно ударил спартаковца по ноге.

А после часа игры в Нижнем Новгороде в заявке «Спартака» остался только один штатный центрфорвард — Соболев. Травмировал ногу и был заменён Мелёшин. Не пожалел ли в тот момент Абаскаль о расставании с Николсоном или Бальде? Это было не первое повреждение в матче: ранее «сломался» защитник «Пари НН» Тихий. На острие у спартаковцев стал действовать Игнатов. В середине второго тайма Михаил имел отличный шанс после «обреза» Эдедема, который отдал кошмарную передачу на своей половине поперёк поля, но хозяев спасла от гола крестовина.

Когда же и Игнатов отправился отдыхать, «Спартак» доигрывал с Зиньковским впереди. Антон за счёт своей скорости и дриблинга мог использовать свободное пространство. Но не использовал — и его на 86-й минуте в роли нападающего поменял Промес.

Квинси гениально вошёл в игру! В концовке он создал момент Классену для дубля, а после этого придумал шикарный голевой пас «на третьего», и Мартинс своим голом снял все вопросы о победителе.

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Более того, в компенсированное время Промес и сам забил красивейший гол. То, как голландец обработал мяч и летел к воротам «Пари НН», — просто шоу. Квинси в одиночку разорвал уставшую оборону соперника.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253700&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.