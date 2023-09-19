Абаскаль назвал Промеса лучшим футболистом РПЛ

«Промес — лучший игрок в России? Для меня — однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал. Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить. Это действительно хороший игрок», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».