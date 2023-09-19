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19 сентября, источник: Спорт РИА Новости

В «Нижнем Новгороде» будут «добиваться правды» после матча со «Спартаком»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что команда будет добиваться правды и задавать вопросы по поводу судейства в кубковом матче с московским «Спартаком».

Спартак
Пари Нижний НовгородКубок России: результаты и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Пари НН"

«Нижний Новгород» во вторник на своем поле потерпел поражение от «Спартака» (0:3) в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Главный тренер нижегородцев Сергей Юран заявил, что клуб по итогам матча обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Специалист обратил внимание журналистов на не замеченный арбитрами «апперкот», который получил на 10-й минуте защитник Виктор Александров от игрока «Спартака».

Мелик-Гусейнов опубликовал видеозапись этого эпизода.

«На видео то, что называется нефутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды, будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее. Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Пари Нижний Новгород
0:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
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