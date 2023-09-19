В «Нижнем Новгороде» будут «добиваться правды» после матча со «Спартаком»

«Нижний Новгород» во вторник на своем поле потерпел поражение от «Спартака» (0:3) в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Главный тренер нижегородцев Сергей Юран заявил, что клуб по итогам матча обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Специалист обратил внимание журналистов на не замеченный арбитрами «апперкот», который получил на 10-й минуте защитник Виктор Александров от игрока «Спартака».

«На видео то, что называется нефутболом. И таких эпизодов много за этот матч. Будем добиваться правды, будем задавать вопросы. Это сделает не только нас, но и весь российский футбол честнее. Понимаем, что вопросы не изменят счет на табло. Но если с таким соглашаться, то превратимся в ММА рано или поздно», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.