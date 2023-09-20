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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 20 сентября, состоится встреча 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи».

ЦСКА
СочиКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока.

Команды объявили стартовые составы на матч:

ПФК ЦСКА: Тороп, Келлвен, Мухин, Роша, Агапов, Гаич, Кисляк, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

«Сочи»: Гойло, Маргасов, Юрганов, Литвинов, Мещанинов, Юсупов, Нобоа, Макарчук, Батырев, Мигел, Мелкадзе.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав пять очков после трёх туров. «Сочи» расположился на третьей строчке таблицы с четырьмя баллами. «Оренбург» лидирует в группе А с шестью очками, а «Факел» занимает последнее место, набрав три балла.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче красно-синие в серии пенальти переиграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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