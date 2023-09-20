ЦСКА во второй раз победил по пенальти «Сочи» в Кубке России
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ЦСКА обыграл по пенальти «Сочи» в матче группового этапа пути Российской премьер-лиги Кубка России по футболу.
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ЦСКА обыграл по пенальти «Сочи» в матче группового этапа пути Российской премьер-лиги Кубка России по футболу.
Основное время прошедшей в Москве встречи завершилось со счетом 1:1. У сочинцев забил Кристиан Нобоа (43-я минута), в составе столичного клуба отличился Иван Обляков (78). В серии пенальти сильнее оказались армейцы, ворота которых защищал Владислав Тороп — 4:2.
Ранее ЦСКА обыграл «Сочи» по пенальти на выезде (0:0, 5:4 в серии пенальти).
Армейцы с 7 очками после четырех матчей возглавляет таблицу группы А. «Сочи» с 5 очками идут третьими.
В следующем матче ЦСКА сыграет 4 октября в гостях с воронежским «Факелом», «Сочи» в тот же день примет «Оренбург».