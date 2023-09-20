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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» переиграл «Рубин» в матче Кубка России по итогам пенальти

КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Ростов
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Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи в Казани завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Марат Апшацев (49-я минута), у гостей забил Герман Игнатов (27). В серии пенальти со счетом 4:2 победу одержал «Ростов».

Игнатов является воспитанником «Ростова», он провел дебютный матч и забил первый гол за основную команду клуба. Также в текущем сезоне 18-летний защитник отметился одним мячом в семи матчах Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

«Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице группы B, набрав 8 очков. «Рубин» с 4 очками располагается на четвертой строчке. В следующем туре ростовчане 3 октября на выезде сыграют против идущего вторым московского «Локомотива», казанцы в этот же день в гостях встретятся с екатеринбургским «Уралом».

Рубин
1:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
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