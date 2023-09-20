«Ростов» переиграл «Рубин» в матче Кубка России по итогам пенальти
КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Казани завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Марат Апшацев (49-я минута), у гостей забил Герман Игнатов (27). В серии пенальти со счетом 4:2 победу одержал «Ростов».
Игнатов является воспитанником «Ростова», он провел дебютный матч и забил первый гол за основную команду клуба. Также в текущем сезоне 18-летний защитник отметился одним мячом в семи матчах Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
«Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице группы B, набрав 8 очков. «Рубин» с 4 очками располагается на четвертой строчке. В следующем туре ростовчане 3 октября на выезде сыграют против идущего вторым московского «Локомотива», казанцы в этот же день в гостях встретятся с екатеринбургским «Уралом».