«Ростов» переиграл «Рубин» в матче Кубка России по итогам пенальти

Основное время встречи в Казани завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Марат Апшацев (49-я минута), у гостей забил Герман Игнатов (27). В серии пенальти со счетом 4:2 победу одержал «Ростов».

Игнатов является воспитанником «Ростова», он провел дебютный матч и забил первый гол за основную команду клуба. Также в текущем сезоне 18-летний защитник отметился одним мячом в семи матчах Молодежной футбольной лиги (МФЛ).