«Зенит» по пенальти обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

Основное время встречи в Грозном завершилось со счетом 3:3. У хозяев забили Светослав Ковачев (4-я минута), Иван Олейников (14) и Владимир Ильин (69). В составе гостей отличились Иван Сергеев (27, 33) и Матео Кассьерра (42). В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Ахмата» Марат Быстров. В серии 11-метровых ударов сильнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2.

Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третьи строчки — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.