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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» по пенальти обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Петербургский «Зенит» в серии пенальти обыграл грозненский «Ахмат» в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Ахмат
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Источник: Пресс-служба ФК "Зенит"

Основное время встречи в Грозном завершилось со счетом 3:3. У хозяев забили Светослав Ковачев (4-я минута), Иван Олейников (14) и Владимир Ильин (69). В составе гостей отличились Иван Сергеев (27, 33) и Матео Кассьерра (42). В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Ахмата» Марат Быстров. В серии 11-метровых ударов сильнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2.

Петербуржцы с 8 очками в четырех матчах занимают второе место в турнирной таблице группы С, «Ахмат» с 4 очками идет третьим.

В следующем матче «Зенит» 3 октября примет калининградскую «Балтику», грозненский клуб днем позднее сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов».

Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третьи строчки — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Ахмат
3:3
Первый тайм: 2:3
Зенит
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