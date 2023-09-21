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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. «Оренбург» в серии пенальти обыграл воронежский «Факел» в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Оренбург
ФакелКубок России: результаты и календарь
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Источник: https://t.me/fcorenburg

Основное время встречи, которая прошла в Оренбурге, завершилось со счетом 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались хозяева — 4:2.

«Оренбург», набрав 8 очков, располагается на первой строчке в группе А, «Факел» с 4 очками занимает последнее место.

В следующем матче Кубка России «Оренбург» 4 октября в гостях сыграет с «Сочи», «Факел» в этот же день примет ЦСКА.

Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третьи строчки — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Оренбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Факел
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