«Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. «Оренбург» в серии пенальти обыграл воронежский «Факел» в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. «Оренбург» в серии пенальти обыграл воронежский «Факел» в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Основное время встречи, которая прошла в Оренбурге, завершилось со счетом 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались хозяева — 4:2.
«Оренбург», набрав 8 очков, располагается на первой строчке в группе А, «Факел» с 4 очками занимает последнее место.
В следующем матче Кубка России «Оренбург» 4 октября в гостях сыграет с «Сочи», «Факел» в этот же день примет ЦСКА.
Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры в которых пройдут в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третьи строчки — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.