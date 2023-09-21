Форвард «Факела» Ивахнов получил перелом лобной пазухи в матче с «Оренбургом»

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«Наш нападающий Матвей Ивахнов получил в игре с “Оренбургом” перелом лобной пазухи. Форварда отвезли в больницу, он проходит обследование», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале воронежского клуба.

Сегодня, 21 сентября состоялся матч Кубка России между «Оренбургом» и «Факелом». Основное время встречи закончилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти оренбуржцы оказались сильнее — 4:2. Победный 11-метровый на свой счёт записал костариканский нападающий Химми Марин.