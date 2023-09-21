Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Брайтон
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Спарта П
Арис Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Бетис
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Ракув
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Спортинг
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Юнион
Тулуза
11
Футбол. Еврокубки
19:45
ЛАСК
Ливерпуль
13
Футбол. Еврокубки
19:45
Панатинаикос
Вильярреал
20
Футбол. Еврокубки
19:45
Ренн
Маккаби Хайфа
30
Футбол. Еврокубки
19:45
Серветт Ж
Славия Пр
02
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Рома
12
Футбол. Еврокубки
19:45
Байер
Хеккен
40
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Мольде
10
Футбол. Кубок России
17:15
Оренбург
Факел
П 4:2
00
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
17:15
Оренбург
Факел
П 4:2
00
20.09
Рубин
Ростов
П 2:4
11
20.09
Ахмат
Зенит
П 2:4
33
20.09
ЦСКА
Сочи
П 4:2
11
20.09
Урал
Локомотив
П 4:2
00
19.09
Балтика
Крылья Советов
12
19.09
Пари Нижний Новгород
Спартак
03
19.09
Краснодар
Динамо
П 4:2
11
Футбол. Кубок России. Все результаты
20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Факела» Ивахнов получил перелом лобной пазухи в матче с «Оренбургом»

Футбольный клуб «Факел» сообщил о травме нападающего Матвея Ивахнова в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

Оренбург
ФакелКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/pfcfakel

«Наш нападающий Матвей Ивахнов получил в игре с “Оренбургом” перелом лобной пазухи. Форварда отвезли в больницу, он проходит обследование», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале воронежского клуба.

Сегодня, 21 сентября состоялся матч Кубка России между «Оренбургом» и «Факелом». Основное время встречи закончилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти оренбуржцы оказались сильнее — 4:2. Победный 11-метровый на свой счёт записал костариканский нападающий Химми Марин.

По итогам прошедшей встречи «Оренбург» возглавил группу А, набрав восемь очков в четырёх играх. «Факел» находится на последнем месте, у воронежцев четыре очка в активе.

Оренбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Факел
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия возвращается в мировой спорт. Истерики соперников это остановят
Не Загитова главный кринж контрольных прокатов, её соведущий был ещё хуже!
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь