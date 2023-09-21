«Спартак» — в плей-офф, а «Зенит» подтянулся к лидеру. Расклады в Кубке России

Источник: SPARTAK.COM

В групповом этапе Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сыграно четыре тура. Уже есть клуб, обеспечивший себе место в верхней сетке плей-офф, а кто-то усложнил себе эту задачу. Разбираемся, что происходит в Кубке перед двумя решающими турами.

Группа А

Одна из самых интересных и плотных групп Кубка. ЦСКА в прошедшем туре в серии пенальти обыграл «Сочи» (1:1, 4:2 пен). Героем встречи стал голкипер армейцев Владислав Тороп, сделавший несколько сейвов по ходу матча, а также отлично проявивший себя в серии.

«Оренбург» обыграл «Факел» также за счёт 11-метровых (0:0, 4:2 пен.). Команда Давида Деограсии с восемью очками вышла на первое место в группе А. Следом идёт ЦСКА (7), у «Сочи» пять очков, а замыкает таблицу «Факел» (4). Ситуация в группе остаётся запутанной, шансы на плей-офф есть у всех команд. И также все клубы ещё могут опуститься на четвёртую строчку и остаться без следующего этапа.

5-й тур в группе A:

«Факел» — ЦСКА, 4 октября, 14:30 мск;

«Сочи» — «Оренбург», 4 октября, 15:00 мск.

Группа В

В прошедшем туре исход матчей в квартете решался в серии послематчевых пенальти. «Локомотив» в Екатеринбурге уступил «Уралу» (0:0, 2:4 пен.), а «Ростов» в Казани переиграл «Рубин» (1:1, 4:2 пен.). Ситуация в группе стала ещё интереснее. На первое место вышел «Ростов», набравший восемь очков. Следом идут «Локомотив» (7) и «Урал» (5), а четвёртый — «Рубин» (4). Ни одна из команд не обеспечила себе места в плей-офф.

Важнейшим станет 5-й тур. «Локомотив» примет дома «Ростов», а «Рубин» отправится в гости к «Уралу». Именно в этих встречах разрешится многое. Поражение «Рубина» почти на 100% лишит команду шансов на плей-офф. А «Локо» и «Ростов» могут обеспечить себе участие в следующем раунде.

5-й тур в группе B:

«Урал» — «Рубин», 3 октября, 15:00 мск;

«Локомотив» — «Ростов», 3 октября, 17:15 мск.

Группа С

«Балтика», находящаяся на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ, неожиданно одержала три победы в Кубке. Но в 4-м туре оступилась. Команда Сергея Игнашевича проиграла дома «Крыльям Советов» (1:2). А «Ахмат» и «Зенит» выдали шоу в Грозном. В основное время команды забили шесть голов (3:3), а в послематчевой серии пенальти оказались точнее петербуржцы (4:2 пен.).

«Балтика» по-прежнему лидирует в группе, набрав девять очков. Следом идут «Зенит» (8), «Ахмат» (4) и «Крылья» (3). Никто не потерял шансы на плей-офф. А «Балтика» почти наверняка завершит групповой этап в топ-3, что обеспечивает минимум нижнюю сетку. В следующем туре калининградцы отправляются в гости к «Зениту», а «Крылья» принимают «Ахмат».

5-й тур в группе C:

«Зенит» — «Балтика», 3 октября, 17:15 мск;

«Крылья Советов» — «Ахмат», 4 октября, 12:15 мск.

Группа D

«Спартак» обеспечил себе первое место в группе D. Команда Гильермо Абаскаля разгромила в гостях «Пари НН» (3:0), хотя до самого конца второго тайма в игре присутствовала интрига. У красно-белых 12 очков после четырёх туров, следом идут «Краснодар» и «Динамо» (по пять очков). В прошедшем туре эти команды как раз сыграли между собой. Победу в серии пенальти одержал «Краснодар» (1:1, 4:2 пен.).

У «Пари НН» всего два очка, но команда ещё может забраться в топ-3 или топ-2. В следующем туре «Динамо» сыграет дома со «Спартаком», а «Пари НН» отправится в гости к «Краснодару». Эти встречи во многом определят судьбу второго и третьего места.

5-й тур в группе D: