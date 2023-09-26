Матчем «Уфа» — «Торпедо» стартует четвертый круг «пути регионов» Кубка России по футболу

«Уфа» выступает в дивизионе А Леон — Второй лиги, команда идет на пятом месте в группе «Золото», набрав 15 очков в 11 матчах. «Торпедо» играет в Мелбет — Первой лиге, столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков в 11 встречах. Встреча начнется в 16:30 мск.

На следующий день пройдет 14 встреч. 27 сентября сыграют «Динамо» (Владивосток) — «Тюмень», «СКА-Хабаровск» — «Сокол», «Рязань» — «Акрон», «Биолог-Новокубанск» — «Черноморец», «Форте» — «Махачкала», СКА (Ростов-на-Дону) — «Нефтехимик», «Амкар» — «Кубань», «Знамя Труда» — «Волгарь», «Динамо» (Брянск) — «Шинник», «Камаз» — «Ленинградец», «Луч-Энергия» — «Енисей», «Текстильщик» — «Родина», «Сатурн» — «Арсенал», «Ротор» — «Алания».

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. 4-й раунд, 26.09.2023, 0:00 2DROTS - Химки -

Самый интересный матч пройдет 28 сентября. В этот день команда Медиалиги 2Drots встретится с подмосковными «Химками». В прошлом сезоне «Химки» выбыли из Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) в Первую лигу и сейчас занимают там пятое место, набрав 17 очков. 2Drots выступает в кубке с первого круга, команда победила «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

По мнению бывшего футболиста «Химок», восьмикратного чемпиона России в составе московского «Спартака» Андрея Тихонова, в этой игре все будет зависеть от подмосковной команды. «Все будет зависеть от [главного тренера “Химок”] Андрея Талалаева, какой состав он выставит. Если команда выставит основной состав, думаю, бороться будет тяжело, если будет смешанный, то у 2Drots, возможно, будут шансы. Я думаю, что будет очень интересно, потому что Химки рядом с Москвой, у 2Drots много болельщиков. Стадион может быть полным, потому что болельщики приедут посмотреть на свою любимую команду, и будет очень интересно», — сказал эксперт ТАСС.

Матч пройдет на «Арене-Химки» и начнется в 16:30 мск.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. 4-й раунд, 26.09.2023, 0:00 Уфа - Торпедо -

О Кубке России

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами группового этапа «пути РПЛ». По регламенту Кубка России, 16 клубов высшего дивизиона чемпионата России на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.