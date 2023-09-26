Талалаев назвал разницу между медийным и профессиональным футболом

Мы анализируем их матчи, будем готовиться. Ещё до жеребьёвки я говорил, что мы сыграем смешанным составом, чтобы играли и футболисты, не получающие много игровой практики.

У нас есть пацаны, которые меньше играют — выпустим их. Будет ли для нас поражение позором? Безусловно, нет. С уважением отношусь к Дмитрию Кузнецову. Мы с ним вместе работали и жили в одном номере, он умеет анализировать. Это будет матч команд, перед которыми стоят разные задачи. Для них это будет матч жизни, а для нас — определение игроков, которые должны будут помочь нам решить задачу в чемпионате«, — приводит слова Талалаева “Матч ТВ”.