Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Кальяри
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
19:30
Верона
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:00
Вильярреал
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:30
Кадис
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Реал Сосьедад
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
26.09
Амкар
Кубань
11
26.09
Уфа
Торпедо
П 8:7
11
26.09
СКА
Нефтехимик
03
26.09
Биолог-Новокубанск
Черноморец
12
26.09
СКА-Хабаровск
Сокол
11
26.09
Форте
Динамо Мх
10
26.09
Динамо Вл
Тюмень
20
26.09
Рязань
Акрон
16
Футбол. Кубок России. Все результаты
18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Форте» и вылетело из Кубка России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Форте» и махачкалинское «Динамо».

Форте
Динамо МхКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/fcdmx

Команды играли на стадионе «Форте Арена» в Таганроге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Германом Коваленко (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали победу с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит 22-летним полузащитником «Форте» Кириллом Корольковым. Этот мяч стал первым забитым для игрока таганрогской команды в сезоне-2023/2024.

Напомним, главным тренером гостей является бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

«Динамо» из Махачкалы занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующей «Алании» на два очка. «Форте» располагается на 11-м месте в своём дивизионе во Второй лиге.

Форте
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия возвращается в мировой спорт. Истерики соперников это не остановят
Первый день суда над Камилой Валиевой! Онлайн
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь