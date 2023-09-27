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Футбол. Кубок России. Все результаты
18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» и «Амкар-Пермь» вышли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Завершились два очередных матча 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь регионов. 4-й раунд, 26.09.2023, 0:00

СКА0Нефтехимик3

В первой игре встречались «СКА Ростов-на-Дону» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «СКА СКВО» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали уверенную победу — 3:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Первый гол был забит в самом начале второй половины игры, на 48-й минуте. 24-летний полузащитник Данил Липовой вывел «Нефтехимик» вперёд. Второй гол нижнекамцев был забит на 52-й минуте. Его автором стал форвард Владислав Агалаков. Третий мяч в ворота ростовчан, на 81-й минуте, был забит ударом с пенальти. Гол на свой счёт записал Александр Кахидзе.

В параллельном матче пермский «Амкар» на стадионе «Звезда» принимал краснодарскую «Кубань». Хозяева оказались сильнее в серии послематчевых пенальти — 1:1 (по пен. 4:2).

Гости открыли счёт на девятой минуте игры. Гол забил воспитанник «Чертаново» Гарик Лёвин. Хозяева забили ответный мяч на 38-й минуте. Полузащитник Максим Мартусевич реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки. Основное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победу одержал пермский клуб — 4:2.

Амкар
1:1
Первый тайм: 0:0
Кубань
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