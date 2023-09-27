«Нефтехимик» и «Амкар-Пермь» вышли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России

В первой игре встречались «СКА Ростов-на-Дону» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «СКА СКВО» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали уверенную победу — 3:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Первый гол был забит в самом начале второй половины игры, на 48-й минуте. 24-летний полузащитник Данил Липовой вывел «Нефтехимик» вперёд. Второй гол нижнекамцев был забит на 52-й минуте. Его автором стал форвард Владислав Агалаков. Третий мяч в ворота ростовчан, на 81-й минуте, был забит ударом с пенальти. Гол на свой счёт записал Александр Кахидзе.