«Шинник» и «Волгарь» прошли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. 4-й раунд, 26.09.2023, 0:00 Динамо-Брянск 1 Шинник 3

Ярославский «Шинник» одержал победу над брянским «Динамо», а астраханский «Волгарь» оказался сильнее «Знамени Труда». Оба матча закончились с одинаковым счётом — 3:1.

Во встрече «Шинника» с «Динамо» команды сумели обменяться автоголами: на 15-й минуте ярославцы открыли счёт благодаря автоголу Дмитрия Осипова, а на 66-й минуте единственный мяч брянской команды был забит Романом Емельяновым в собственные ворота. Также в этой встрече голами отличились игроки «Шинника» Дмитрий Малыхин и Александр Ставпец.

В матче «Волгаря» со «Знаменем Труда» было забито по два мяча в каждом из таймов: в первом тайме Евгений Шляков и Тимур Жамалетдинов отличились голами в ворота подмосковной команды, во втором — коллективы обменялись мячами. Голы на свой счёт записали Руслан Тутаев и Кирилл Косарев.