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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шинник» и «Волгарь» прошли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Завершились матчи 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Шинник
Волгарь
Знамя Труда
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Кубок России 2023/2024
Путь регионов. 4-й раунд, 26.09.2023, 0:00

Динамо-Брянск1Шинник3

Ярославский «Шинник» одержал победу над брянским «Динамо», а астраханский «Волгарь» оказался сильнее «Знамени Труда». Оба матча закончились с одинаковым счётом — 3:1.

Во встрече «Шинника» с «Динамо» команды сумели обменяться автоголами: на 15-й минуте ярославцы открыли счёт благодаря автоголу Дмитрия Осипова, а на 66-й минуте единственный мяч брянской команды был забит Романом Емельяновым в собственные ворота. Также в этой встрече голами отличились игроки «Шинника» Дмитрий Малыхин и Александр Ставпец.

В матче «Волгаря» со «Знаменем Труда» было забито по два мяча в каждом из таймов: в первом тайме Евгений Шляков и Тимур Жамалетдинов отличились голами в ворота подмосковной команды, во втором — коллективы обменялись мячами. Голы на свой счёт записали Руслан Тутаев и Кирилл Косарев.

Таким образом, «Шинник» и «Волгарь» прошли в 1/16 финала Пути регионов Кубка России.

Знамя Труда
1:3
Первый тайм: 0:0
Волгарь
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