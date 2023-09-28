Подмосковные «Химки» выбили 2DROTS из Кубка России

На 15-й минуте нападающий гостей Кирилл Панченко открыл счёт в этой встрече. Спустя восемь минут хозяева поля остались в меньшинстве после удаления хавбека Годфреда Клуцея за второе предупреждение. В компенсированное к первому тайму время Бутта Магомедов не реализовал пенальти. На 59-й минуте Равиль Нетфуллин удвоил преимущество «Химок», установив окончательный счёт в матче.