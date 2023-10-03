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16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 3 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Локомотив» и «Ростов».

Ростов
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Источник: РИА "Новости"

Игра группы В пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Самошников, Баринов, Марадишвили, Миранчук, СУлейманов.

Стартовый состав «Ростова»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Акбашев, Ионов, Тугарев, Комаров, Щетинин.

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