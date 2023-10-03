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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в плей-офф Кубка России в пути РПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обеспечил себе участие в плей-офф пути РПЛ в Кубке России по футболу, переиграв дома калининградскую «Балтику» в матче пятого тура группового этапа.

Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге, которую посетили 13700 зрителей, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Иван Сергеев (18-я минута) и Ду Кейрос (64), балтийцы ответили голом Кристияна Бистровича (24).

«Зенит» набрал 11 очков, вышел на первое место в группе C и стал недосягаемым для грозненского «Ахмата» (4 очка) и самарских «Крыльев Советов» (3). «Балтика» (9) идет на второй строчке.

В прошлом сезоне Кубка России «Зенит» занял третье место в группе и играл в плей-офф пути регионов, где в итоге уступил в серии пенальти московскому «Динамо».

Зенит
2:1
Первый тайм: 1:1
Балтика
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