«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в плей-офф Кубка России в пути РПЛ

Встреча в Санкт-Петербурге, которую посетили 13700 зрителей, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Иван Сергеев (18-я минута) и Ду Кейрос (64), балтийцы ответили голом Кристияна Бистровича (24).

«Зенит» набрал 11 очков, вышел на первое место в группе C и стал недосягаемым для грозненского «Ахмата» (4 очка) и самарских «Крыльев Советов» (3). «Балтика» (9) идет на второй строчке.