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19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» победил «Ростов», обеспечив себе место в плей-офф Кубка России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Локомотив
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы В, прошедшая во вторник в Москве, закончилась со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Тимур Сулейманов (34-я минута), Антон Миранчук (39) и Максим Глушенков (59). У гостей отличился Максим Осипенко (89). Для Сулейманова гол стал дебютным в составе железнодорожников.

«Локомотив», набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в плей-офф пути РПЛ. «Ростов» с восемью баллами идет на третьей строчке.

В заключительном туре групповой стадии московский клуб 1 ноября примет казанский «Рубин» (4 очка), который потерял шансы на попадание в плей-офф. «Ростов» днем позднее на своем поле встретится с екатеринбургским «Уралом» (8).

Локомотив
3:1
Первый тайм: 2:0
Ростов
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