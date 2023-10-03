«Локомотив» победил «Ростов», обеспечив себе место в плей-офф Кубка России

Встреча группы В, прошедшая во вторник в Москве, закончилась со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Тимур Сулейманов (34-я минута), Антон Миранчук (39) и Максим Глушенков (59). У гостей отличился Максим Осипенко (89). Для Сулейманова гол стал дебютным в составе железнодорожников.

«Локомотив», набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в плей-офф пути РПЛ. «Ростов» с восемью баллами идет на третьей строчке.