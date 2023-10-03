«Локомотив» победил «Ростов», обеспечив себе место в плей-офф Кубка России
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча группы В, прошедшая во вторник в Москве, закончилась со счетом 3:1. В составе хозяев мячи забили Тимур Сулейманов (34-я минута), Антон Миранчук (39) и Максим Глушенков (59). У гостей отличился Максим Осипенко (89). Для Сулейманова гол стал дебютным в составе железнодорожников.
«Локомотив», набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в плей-офф пути РПЛ. «Ростов» с восемью баллами идет на третьей строчке.
В заключительном туре групповой стадии московский клуб 1 ноября примет казанский «Рубин» (4 очка), который потерял шансы на попадание в плей-офф. «Ростов» днем позднее на своем поле встретится с екатеринбургским «Уралом» (8).