«Зенит» с Алипом в составе вырвал победу в матче Кубка России
«Зенит», в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выиграл матч Кубка России, сообщают Vesti.kz.
ЗенитКубок России: результаты и календарь
«Зенит», в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выиграл матч Кубка России, сообщают Vesti.kz.
Встреча с калининградской «Балтикой» в квартете C группового этапа турнира, сыгранная в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
На 18-й минуте Иван Сергеев вывел хозяев вперед. Впрочем, спустя шесть минут Кристиян Бистрович восстановил равновесие. Победу «Зениту» на 64-й минуте принес Эдуардо Кейрос.
Алип начал матч на скамейке запасных, выйдя на замену на 46-й минуте. «Зенит» с 11-ю очками лидирует в своей группе.