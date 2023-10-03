«Зенит» с Алипом в составе вырвал победу в матче Кубка России

Источник: ФК "Зенит"

Встреча с калининградской «Балтикой» в квартете C группового этапа турнира, сыгранная в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 18-й минуте Иван Сергеев вывел хозяев вперед. Впрочем, спустя шесть минут Кристиян Бистрович восстановил равновесие. Победу «Зениту» на 64-й минуте принес Эдуардо Кейрос.