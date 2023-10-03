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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Зенит» с Алипом в составе вырвал победу в матче Кубка России

«Зенит», в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выиграл матч Кубка России, сообщают Vesti.kz.

ЗенитКубок России: результаты и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

Встреча с калининградской «Балтикой» в квартете C группового этапа турнира, сыгранная в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 18-й минуте Иван Сергеев вывел хозяев вперед. Впрочем, спустя шесть минут Кристиян Бистрович восстановил равновесие. Победу «Зениту» на 64-й минуте принес Эдуардо Кейрос.

Алип начал матч на скамейке запасных, выйдя на замену на 46-й минуте. «Зенит» с 11-ю очками лидирует в своей группе.

Зенит
2:1
Первый тайм: 1:1
Балтика
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