«Крылья Советов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Игра группы C пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Москва). Ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Чебан.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» набрали три очка и занимают четвёртое место в группе C. В свою очередь, «Ахмат» после аналогичного количества игр набрал четыре очка и располагается на третьей строчке.