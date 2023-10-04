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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат».

Крылья Советов
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Источник: Чемпионат.com

Игра группы C пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Москва). Ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Чебан.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Костанца, Иванисеня, Ежов, Шитов, Карпицкий, Писарский.

«Ахмат»: Опарин, Семёнов, Челикович, Тодорович, Тимофеев, Бериша, Харин, Камило, Жуниор, Ильин, Конате.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» набрали три очка и занимают четвёртое место в группе C. В свою очередь, «Ахмат» после аналогичного количества игр набрал четыре очка и располагается на третьей строчке.

Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.

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