«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» и лишились шансов на выход в плей-офф Кубка России

Источник: https://t.me/fckssamara_official

Забитыми мячами отметились Владимир Ильин (2-я минута), Мохамед Конате (8) и Андрей Семенов (66). «Ахмат» одержал первую победу с 2 сентября, с тех пор команда провела 4 матча во всех турнирах. Прервалась беспроигрышная серия «Крыльев Советов» из 5 матчей. Последнее поражение самарский клуб потерпел 30 августа — от «Ахмата» в матче Кубка России (1:3).

По итогам матча «Крылья Советов» лишились шансов на выход в весеннюю часть Кубка России, команда гарантированно займет последнее, четвертое место в группе C. После 5 матчей у команды 3 очка. В матче шестого тура самарцы на выезде 31 октября сыграют с петербургским «Зенитом», лидирующим в квартете с 11 очками. Второе место в группе занимает калининградская «Балтика» (9 очков), третье — «Ахмат» (7), в заключительном туре команды 31 октября встретятся в Калининграде.

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «пути регионов».