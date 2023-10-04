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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:42 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» и лишились шансов на выход в плей-офф Кубка России

ТАСС, 4 октября. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» на выезде со счетом 3:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Самаре.

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Источник: https://t.me/fckssamara_official

Забитыми мячами отметились Владимир Ильин (2-я минута), Мохамед Конате (8) и Андрей Семенов (66). «Ахмат» одержал первую победу с 2 сентября, с тех пор команда провела 4 матча во всех турнирах. Прервалась беспроигрышная серия «Крыльев Советов» из 5 матчей. Последнее поражение самарский клуб потерпел 30 августа — от «Ахмата» в матче Кубка России (1:3).

По итогам матча «Крылья Советов» лишились шансов на выход в весеннюю часть Кубка России, команда гарантированно займет последнее, четвертое место в группе C. После 5 матчей у команды 3 очка. В матче шестого тура самарцы на выезде 31 октября сыграют с петербургским «Зенитом», лидирующим в квартете с 11 очками. Второе место в группе занимает калининградская «Балтика» (9 очков), третье — «Ахмат» (7), в заключительном туре команды 31 октября встретятся в Калининграде.

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Крылья Советов
0:3
Первый тайм: 0:2
Ахмат
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