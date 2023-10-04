«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы на матч Кубка России

Игра группы D пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в группе D. «Динамо» после аналогичного количества игр набрало пять очков и располагается на втором месте.