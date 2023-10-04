Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Краснодар
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо
Спартак
20
Футбол. Еврокубки
19:45
Атлетико
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
19:45
Антверпен
Шахтер
Футбол. Кубок России
15:00
Сочи
Оренбург
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Ньюкасл Юнайтед
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Барселона
Футбол. Кубок России
14:30
Факел
ЦСКА
П 4:2
11
Футбол. Кубок России
12:30
Крылья Советов
Ахмат
03
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
15:00
Сочи
Оренбург
12
14:30
Факел
ЦСКА
П 4:2
11
12:30
Крылья Советов
Ахмат
03
3.10
Локомотив
Ростов
31
3.10
Зенит
Балтика
21
3.10
Урал
Рубин
20
26.09
Леон Сатурн
Арсенал
12
26.09
Амкар
Кубань
11
Футбол. Кубок России. Все результаты
16:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Динамо» и «Спартак».

Спартак
ДинамоКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра группы D пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричал, Роберто Фернандес, Бессмертный, Фомин, Кутицкий, Бителло, Лесовой, Гладышев, Смолов.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелёшин.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и занимает первое место в группе D. «Динамо» после аналогичного количества игр набрало пять очков и располагается на втором месте.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стоит ли России ехать на Олимпиаду под белым флагом? Яростный спор
МОК не допустил российских спортсменов до зимних юношеских Игр
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь