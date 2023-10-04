«Факел» дома в серии пенальти победил ЦСКА в матче Кубка России

Основное время встречи в Воронеже завершилось со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Руслан Магаль (81-я минута). У гостей отличился Милан Гайич (88). В серии пенальти точнее оказались футболисты «Факела» — 4:2.

«Факел» набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице группы A. ЦСКА с 8 очками идет первым. В следующем туре воронежцы 1 ноября на выезде сыграют против «Сочи», армейцы днем позднее примут «Оренбург».

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проводят игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третьи места продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы.