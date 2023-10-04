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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» разгромил «Пари НН» в FONBET Кубке России

«Краснодар» на своем поле одержал победу над «Пари НН» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Краснодар
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На 33-й минуте хозяев вывел вперед Ильзат Ахметов. На 62-й минуте преимущество команды Владимира Ивича упрочил Георгий Арутюнян, забивший свой дебютный гол за быков. Окончательный счет на 90+7-й минуте установил Джон Кордоба.

«Краснодар» с 8 очками идет на третьем месте в группе D. «Пари НН» с 2 очками лишился шансов на выход в плей-офф турнира, нижегородцы замыкают квартет.

В заключительном туре «Краснодар» 1 ноября на выезде сыграет со «Спартаком», а «Пари НН» на день позже в гостях встретится с «Динамо».

Краснодар
3:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
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