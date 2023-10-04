Губерниев: Абаскаля надо гнать как можно быстрее, поплыл не в ту сторону

«Абаскаля надо гнать как можно быстрее. Двух мнений быть не может. Команда в штопоре уже. Мне кажется, что он поплыл не тем стилем и не в ту сторону. Он, как иногда говорят в футболе, теплый. Я думаю, что чем быстрее, тем лучше его выгнать. Потому что хуже уже вряд ли будет. Но если они склонны к мазохизму… Помните как “Рубин” Слуцкого держал до первого дивизиона? Есть к чему стремиться, конечно. Мне кажется, у Абаскаля сейчас непонимание процессов, незнание футболистов и деквалификация», — сказал Губерниев «СЭ».