Футболистки ЦСКА разгромили «Зенит» и стали обладательницами Кубка России

Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде сегодня, 15 октября.

В конце первого тайма москвички открыли счет после удара Габриэль Онгене. В начале второй половины «Зенит» сравнял результат благодаря дальнему выстрелу Габриэлы Гживинской. Однако затем футболистки ЦСКА сумели вырвать победу — голы на счету Надежды Смирновой (дубль) и Франциски Ордеги с игры.