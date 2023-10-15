Футболистки ЦСКА разгромили «Зенит» и стали обладательницами Кубка России
Футболистки московского ЦСКА крупно обыграли соперниц из петербургского «Зенита» в финале Кубка России-2023.
Футболистки московского ЦСКА крупно обыграли соперниц из петербургского «Зенита» в финале Кубка России-2023.
Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде сегодня, 15 октября.
В конце первого тайма москвички открыли счет после удара Габриэль Онгене. В начале второй половины «Зенит» сравнял результат благодаря дальнему выстрелу Габриэлы Гживинской. Однако затем футболистки ЦСКА сумели вырвать победу — голы на счету Надежды Смирновой (дубль) и Франциски Ордеги с игры.
3:1 — ЖФК ЦСКА второй раз подряд становится обладателем Кубка России.
ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Спб) 4:1 (1:0).
Голы: Онгене (45), Смирнова (с пенальти, 55), Ордега (72), Смирнова (88) — Гживиньска (49).