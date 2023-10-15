ЦСКА стал обладателем Кубка России! Обыграли «Зенит» второй год подряд

Источник: WFCCSKA.RU

Сегодня в Калининграде состоялся финал женского Кубка России, в котором встретились участницы главной игры прошлого года — ЦСКА и «Зенит».

В прошлом сезоне финал случился ноябре на «Газпром Арене» и стал самым посещаемым в истории российского женского футбола России — на игре присутствовали 19 тысяч болельщиков. Они увидели пушечный гол Габриэль Онгене, решающие сейвы в концовке, кровь на поле и даже историю с джакузи. А что сегодня?

Камерунская нападающая Онгене вновь отличилась в решающем матче за трофей. Она открыла счёт в концовке первого тайма с передачи Франциски Ордеги, которая переиграла Ксению Цыбутович. Забив гол, Габриэль сняла футболку, под которой было послание — Je suis Mbankolo (Я Мбанколо — с французского). Мбанколо — это город в Камеруне, в котором в результате оползней погибли около 30 человек.

Габриэла Гживиньска сравняла счёт после перерыва в результате ошибки Елизаветы Щербаковой. Польская полузащитница пробила издали, а вратарь ЦСКА не смогла зафиксировать мяч после отскока.

Всего через пару минут главная судья матча Вера Опейкина после просмотра видеоповтора назначила пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой. Надежда Смирнова реализовала 11-метровый удар и сделала счёт 2:1.

За 20 минут до конца Ордега увеличила преимущество ЦСКА. Цыбутович неудачно приняла мяч после розыгрыша аута, а Франциска совершила перехват и нанесла точный удар.

В концовке встречи Опейкина назначила второй пенальти в ворота «Зенита» после стыка Натальи Воскобович и Ордеги, однако отменила своё решение благодаря VAR.

Надежда Смирнова оформила дубль на последних минутах, установив финальный счёт матча — 4:1. ЦСКА взял третий Кубок России в своей истории, а «Зенит» потерпел поражение в финале третий сезон подряд.

Местом проведения финала Кубка России в этом году была «Ростех Арена» в Калининграде, которая вмещает около 35 тысяч зрителей. Собрать людей на матч неместных команд — задачка со звёздочкой. Выходом стало решение объединить финал Кубка с матчем Медиалиги. Сразу после матча женских команд состоится полуфинал МФЛ между BrokeBoys и «Эгриси». На обе игры продавался единый билет — кроме того, финал Кубка России между женскими командами активно продвигали ресурсы Медиалиги.

Однако людей было мало. Сообщалось, что как со стороны «Зенита», так и со стороны ЦСКА приехали по не более 50 человек. Связана ли посещаемость финала Кубка России между женскими командами с афишей полуфинала Медиалиги, в котором не сыграли «Амкал» и 2DROTS?

Противостояние ЦСКА и «Зенита» стало главным в последних двух сезонах Суперлиги и Кубка России, оставив позади дерби армейцев с «Локомотивом». В прошлом году «Зенит» стал чемпионом, обойдя ЦСКА в таблице на три очка. Затем петербурженки уступили 1:2 в финале Кубка на своём стадионе. Летом ЦСКА принял «Зенит» в матче за Суперкубок, который по итогам серии пенальти достался футболисткам Ольги Порядиной.