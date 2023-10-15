Капитан сборной Казахстана стала обладателем Кубка России по футболу
Московский ЦСКА, в составе которого выступает капитан женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова, стал обладателем Кубка России, сообщают Vesti.kz.
Московский ЦСКА, в составе которого выступает капитан женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова, стал обладателем Кубка России, сообщают Vesti.kz.
В финальном матче с «Зенитом» московский клуб одержал победу со счетом 4:1. В составе ЦСКА отличились: Абуди Онгене, Надежда Смирнова, оформившая дубль и Франциска Ордега.
Отметим, что ЦСКА также триумфально выступил в розыгрыше Кубка России 2022 года. Тогда женская команда армейцев обыграла «Зенит» — 2:1.