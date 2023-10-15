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15 октября, источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана стала обладателем Кубка России по футболу

Московский ЦСКА, в составе которого выступает капитан женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова, стал обладателем Кубка России, сообщают Vesti.kz.

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Источник: ЖФК ЦСКА

В финальном матче с «Зенитом» московский клуб одержал победу со счетом 4:1. В составе ЦСКА отличились: Абуди Онгене, Надежда Смирнова, оформившая дубль и Франциска Ордега.

Отметим, что ЦСКА также триумфально выступил в розыгрыше Кубка России 2022 года. Тогда женская команда армейцев обыграла «Зенит» — 2:1.

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