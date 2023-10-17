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Футбол. Кубок России. Все результаты
00:36 (мск), источник: ТАСС

Матчем «СКА-Хабаровск» — «Амкар» стартует пятый раунд «пути регионов» Кубка России

ТАСС, 17 октября. Пятый раунд «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу начнется матчем между клубом «СКА-Хаборовск» и пермским «Амкаром». Встреча продет на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

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Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь регионов. 5-й раунд, 18.10.2023, 12:00

СКА-Хабаровск-Амкар-

Команды выступают в разных дивизионах чемпионата России, «СКА-Хабаровск» играет в Мелбет — Первой лиге, «Амкар» — в группе «Серебро» дивизиона А Леон — Второй лиги. Команда из Хабаровска занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 19 очков в 14 матчах, а «Амкар» в своей группе идет на пятом месте с 18 очками.

«СКА-Хабаровск» начал свой путь в Кубке России с четвертого раунда «пути регионов», где победил в серии пенальти со счетом 4:2 саратовский «Сокол» (1:1 в основное время). «Амкар» играет со второго раунда и по ходу турнира обыграл «Торпедо-Миасс» (0:0 в основное время, 5:4 по пенальти), «Челябинск» (1:0), и краснодарскую «Кубань» (0:0 в основное время, 4:2 по пенальти).

Главным тренером хабаровского клуба является двукратный чемпион России, обладатель кубка страны 2012 года в составе казанского «Рубина», бывший защитник национальной команды Роман Шаронов.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь регионов. 5-й раунд, 18.10.2023, 12:00

Динамо Вл-Ротор-

Встреча начнется в 12:00 мск. Большая часть матчей раунда пройдет 18 октября, в этот день сыграют «Динамо» из Владивостока и волгоградский «Ротор», астраханский «Волгарь» и красноярский «Енисей», «Нефтехимик» из Нижнекамска и таганрогский «Форте», подмосковные «Химки» и «Уфа», новороссийский «Черноморец» и «Камаз» из Набережных Челнов. Завершится данная стадия турнира 19 октября матчами между «Акроном» из Тольятти и ярославским «Шинником», а также тульским «Арсеналом» против столичной «Родины».

О Кубке России

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами группового этапа «пути РПЛ». По регламенту Кубка России, 16 клубов высшего дивизиона чемпионата России на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является «Локомотив» (девять), по четыре раза трофей выигрывали «Спартак» и «Зенит», по одному — московское «Динамо», «Рубин», «Ростов», «Торпедо», «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»).

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