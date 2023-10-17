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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«СКА-Хабаровск» вышел в шестой раунд пути регионов Кубка России

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» одержал победу над пермским «Амкаром» в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу.

СКА-Хабаровск
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Источник: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Саид Алиев (19-я, 69-я минуты).

Соперник «СКА-Хабаровска» по шестому раунду определится по итогам жеребьевки.

Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры проходят в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

СКА-Хабаровск
2:0
Первый тайм: 1:0
Амкар
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