«СКА-Хабаровск» вышел в шестой раунд пути регионов Кубка России
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» одержал победу над пермским «Амкаром» в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. «СКА-Хабаровск» одержал победу над пермским «Амкаром» в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Саид Алиев (19-я, 69-я минуты).
Соперник «СКА-Хабаровска» по шестому раунду определится по итогам жеребьевки.
Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры проходят в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.