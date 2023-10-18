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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Волгарь» вышел в шестой раунд Кубка России после победы над «Енисеем»

«Волгарь» вышел в ⅛ финала Пути регионов Кубка России по футболу, обыграв «Енисей».

Волгарь
ЕнисейКубок России: результаты и календарь
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Источник: ФК "Волгарь"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Астраханский «Волгарь» обыграл красноярский «Енисей» в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча в Астрахани завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу своей команде принес Кирилл Фольмер, который отличился на 83-й минуте встречи.

«Волгарь» и «Енисей» выступают в Первой лиге. Соперник астраханской команды на следующем этапе Кубка России будет определен по итогам жеребьевки, которая пройдет 20 октября.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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