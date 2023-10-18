«Волгарь» вышел в шестой раунд Кубка России после победы над «Енисеем»
«Волгарь» вышел в ⅛ финала Пути регионов Кубка России по футболу, обыграв «Енисей».
Волгарь
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«Волгарь» вышел в ⅛ финала Пути регионов Кубка России по футболу, обыграв «Енисей».
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Астраханский «Волгарь» обыграл красноярский «Енисей» в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча в Астрахани завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Победу своей команде принес Кирилл Фольмер, который отличился на 83-й минуте встречи.
«Волгарь» и «Енисей» выступают в Первой лиге. Соперник астраханской команды на следующем этапе Кубка России будет определен по итогам жеребьевки, которая пройдет 20 октября.