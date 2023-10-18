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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Форте» вышел в шестой раунд Кубка России, обыграв «Нефтехимик»

«Форте» обыграл «Нефтехимик» и вышел в шестой раунд пути регионов Кубка России.

Форте
НефтехимикКубок России: результаты и календарь
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Источник: Соцсети

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Таганрогский «Форте» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:0. У гостей отличились Максим Руднев (44-я минута) и Муслим Шихбабаев (74).

«Форте» выступает во Второй лиге. Таганрогская команда прошла второй клуб из Первой лиги в текущем розыгрыше Кубка страны, ранее «Форте» нанес поражение махачкалинскому «Динамо» (1:0), которое возглавляет Курбан Бердыев. Жеребьевка шестого раунда пройдет 20 октября.

Команды в Кубке России идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, игры проходят в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

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