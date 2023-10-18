Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Уфа
10
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец
КАМАЗ
П 4:1
00
Футбол. Кубок России
17:00
Нефтехимик
Форте
02
Футбол. Кубок России
16:00
Волгарь
Енисей
10
Футбол. Кубок России
12:00
Динамо Вл
Ротор
10
Футбол. Сборные
03:00
Мексика
Германия
22
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:00
Нефтехимик
Адмирал
43
19:00
Витязь
Авангард
52
18:00
Лада
Барыс
21
17.10
Трактор
Амур
23
17.10
Автомобилист
Металлург Мг
04
16.10
Сочи
Спартак
25
16.10
Динамо М
Сибирь
21
16.10
ЦСКА
Куньлунь РС
70
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:09 (мск), источник: ТАСС

«Химки» вышли в шестой раунд «пути регионов» Кубка России по футболу

В пятом раунде подмосковная команда обыграла «Уфу» со счетом 1:0.

Химки
УфаКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Химки"

ХИМКИ /Московская область/, 18 октября. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» со счетом 1:0 обыграли «Уфу» в матче пятого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Арене-Химки».

Мяч на 41-й минуте с пенальти забил Хетаг Хосонов. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален нападающий «Уфы» Илья Молтенинов. Соперник «Химок» по шестому раунду определится в результате жеребьевки.

В других матчах пятого раунда в среду «Динамо» из Владивостока обыграло волгоградский «Ротор» (1:0), астраханский «Волгарь» был сильнее красноярского «Енисея» (1:0), «Форте» из Таганрога переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:0). 17 октября «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0 обыграл пермский «Амкар». Пятый раунд завершится 19 октября матчами между «Акроном» из Тольятти и ярославским «Шинником», а также тульским «Арсеналом» и столичной «Родиной».

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «пути регионов».

На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Читайте также
Химки
1:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Воевода рассказал, как украинский спортсмен отреагировал на его выход с флагом России
Выступавший за сборную России спортсмен вернулся в Канаду
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь