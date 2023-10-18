«Химки» вышли в шестой раунд «пути регионов» Кубка России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 18 октября. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» со счетом 1:0 обыграли «Уфу» в матче пятого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Арене-Химки».

Мяч на 41-й минуте с пенальти забил Хетаг Хосонов. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален нападающий «Уфы» Илья Молтенинов. Соперник «Химок» по шестому раунду определится в результате жеребьевки.

В других матчах пятого раунда в среду «Динамо» из Владивостока обыграло волгоградский «Ротор» (1:0), астраханский «Волгарь» был сильнее красноярского «Енисея» (1:0), «Форте» из Таганрога переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:0). 17 октября «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0 обыграл пермский «Амкар». Пятый раунд завершится 19 октября матчами между «Акроном» из Тольятти и ярославским «Шинником», а также тульским «Арсеналом» и столичной «Родиной».

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «пути регионов».