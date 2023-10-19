«Родина» обыграла «Арсенал» и вышла в шестой раунд «пути регионов» Кубка России

Забитыми мячами в составе победителей отметились Максим Турищев (53-я минута) и Амур Калмыков (71). У проигравших отличился Дмитрий Барков (13).

В другом матче четверга тольяттинский «Акрон» со счетом 3:0 разгромил ярославский «Шинник». Ранее в шестой раунд «пути регионов» Кубка России вышли владивостокское «Динамо», астраханский «Волгарь», подмосковные «Химки», таганрогский «Форте», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». Жеребьевка шестого раунда состоится 20 октября, победители противостояний сыграют в плей-офф «пути регионов».

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «пути регионов».