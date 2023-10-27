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14:30 (мск), источник: Sport24

Вы удивитесь, когда узнаете, из чего был сделан Кубок СССР по футболу. Сейчас представить такое невозможно

Легендарная ваза!

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Источник: Sport24

Сейчас кубки и медали — неотъемлемая часть любых соревнований. Невозможно представить, как какая-нибудь команда выигрывает Лигу чемпионов и остается без знаменитого «ушастого» трофея.

Тем не менее для первого чемпионата СССР такое положение вещей стало реальностью. За победу в 1936 году футболисты «Динамо» в качестве трофея получили огромное шелковое полотнище зеленого цвета и 500 рублей на всю команду.

К счастью, в том же году для новообразованного турнира Кубок СССР все-таки выбрали трофей посолиднее. Однако и здесь не обошлось без странностей. Ведь Кубком СССР стала обычная ваза.

Ее приметил заслуженный мастер спорта и первый председатель секции футбола СССР Алексей Соколов в одном из столичных магазинов — по слухам, на Тверской улице. Ваза представляла собой крюшонницу (сосуд для хранения одноименного напитка). Соколову она так понравилась, что он убедил других членов секции ее купить.

Затем совместно с инспектором ВСФК Морарем Соколов разработал эскиз будущего приза, а ювелиры воплотили их идеи в жизнь. Мастера приделали к основанию вазы серебряные ножки, украсили сосуд гербом СССР и сверху соорудили крышку с небольшим отверстием. «Вишенкой на торте» стала фигурка футболиста, которую подарил некий любитель футбола Распевин. Трофей получился настолько красивым, что едва ли кто-то непосвященный мог догадаться, что сделан он из обычной крюшонницы.

Первым обладателем нового кубка стал «Локомотив», который в финале обыграл тбилисское «Динамо» (2:0). А чаще остальных за всю историю трофей вручали «Спартаку» (10 раз). Кроме того, спартаковцы стали победителям в последнем розыгрыше турнира, обыграв ЦСКА (2:0), поэтому получили кубок на вечное хранение. До сих пор тот легендарный трофей хранится в музее «Спартака».

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